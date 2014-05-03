Православная церковь чтит память преподобного Феодора Трихины

Подвижническая жизнь имеет одну цель – спасение души.

Святитель Василий Великий

Этот святой известен под именем Феодор Трихина. Странное прозвище в переводе с греческого означает «Власяничник». Дело в том, что праведник всегда носил только грубую, сотканную из волоса одежду. История не дает нам свидетельств о том, в какой период жил преподобный. Но известно, что он был аскетом и нёс монашеский подвиг в одном из Фракийских монастырей. Еще при жизни святого Господь наделил его возможностью творить чудеса и исцелять. Даже после смерти подвижник продолжал служить Богу и людям. Святым миром от мощей преподобного Феодора исцеляли больных и изгоняли бесов.

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