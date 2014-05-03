3 мая - день памяти святителей Григория и Анастасия Антиохийских (VI век)

Дух Святой живет в непорочных пастырях, Он живет в сердцах верующих, Он учит душу подвигу.

Преподобный Силуан Афонский

Святой Анастасий, патриарх Антиохийский, начал свой монашеский подвиг на Синайской горе, за что и получил прозвище Синаит. Анастасий вступил на патриарший престол в 562 году при правлении императора Юстиниана. А при следующем императоре – Иустине Младшем – он был отправлен в ссылку. На его место поставили против его желания святителя Григория. Покоряясь воле Божьей, он достойно нёс крест патриаршего служения до самой смерти – вплоть до 593-го года. Впоследствии Анастасий Синаит вернулся из ссылки и занял патриаршее место в Антиохии. После шестилетнего правления Церковью он мирно отошел к Господу. Сегодня Церковь чтит память обоих святителей.

Глас