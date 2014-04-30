Православная церковь празднует день памяти преподобного Зосимы Соловецкого (ХV век)

Гори духом, подобно святым, чтобы поселиться с ними в Царстве Небесном.

Преподобный Ефрем Сирин

Великий светильник русского Севера, основатель монашеского общежительства на Соловецком острове – преподобный Зосима. В поисках уединенного места он отправился на берег Белого моря, где встретился с преподобным Германом. Тот рассказал Зосиме о пустынном морском острове, где он с преподобным Савватием прожил шесть лет. Около 1436 года отшельники приплыли к Соловецким островам.

Бог благословил место их поселения видением Зосимы – пред ним в воздухе предстала церковь. Когда на острове стали собираться пустынники, преподобный устроил для них небольшую церковь в честь Преображения Господня. После кончины преподобный Зосима неоднократно являлся и помогал рыбакам, попадавшим в опасность. В 1547 году праведник был присоединен к сонму святых.

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