Сегодня день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского (IV век)
10:03, 30 апреля 2014Праздники
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Раньше я поклонялся твоему сану, теперь же, когда меня привели для того, чтобы отречься от Бога, мне не подобает тебе поклоняться. Священномученик Симеон
Священномученик Симеон, епископ города Селевкии-Ктезифона, пострадал во время преследования христиан от персидского царя Сапора Второго. Святого привели на суд в железных оковах вместе с двумя пресвитерами-мучениками Авделаем и Ананием. Здесь им сначала угрожали, а затем стали истязать. В то время епископу было 120 лет.
Но, несмотря на преклонный возраст, он выдержал страдания и остался верным Христу, за что впоследствии был распят. Казни христиан продолжались в течение всей пасхальной недели. Вместе со священномучеником Симеоном мученическую смерть приняли свыше тысячи верующих.
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