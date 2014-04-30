Сегодня день памяти священномученика Симеона, епископа Персидского (IV век)

Священномученик Симеон, епископ города Селевкии-Ктезифона, пострадал во время преследования христиан от персидского царя Сапора Второго. Святого привели на суд в железных оковах вместе с двумя пресвитерами-мучениками Авделаем и Ананием. Здесь им сначала угрожали, а затем стали истязать. В то время епископу было 120 лет.

Но, несмотря на преклонный возраст, он выдержал страдания и остался верным Христу, за что впоследствии был распят. Казни христиан продолжались в течение всей пасхальной недели. Вместе со священномучеником Симеоном мученическую смерть приняли свыше тысячи верующих.

Глас