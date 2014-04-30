30 апреля - день памяти преподобного Паисия Киевского (ХІХ век)

10:00, 30 апреля 2014
Праздники
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трашен бесам, дорог Богу и Его Ангелам тот, кто с пламенным усердием день и ночь ищет Бога в сердце своем. Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Преподобный Паисий, в миру Прокопий Григорьевич Яроцкий, родился в 1821 году в городе Лубны на Полтавщине. В 16 лет он тайно оставил родительский дом и был принят послушником в Киево-Печерскую Лавру. С самого начала своего пребывания в монастыре Паисий отличался многими чудачествами.

Он бродил по Киеву в грязной одежде, с железным посохом, ночевал то на улице, то в Лавре. Когда преподобный находился в храме, он постоянно был в движении, разоблачал собравшихся, гонялся за видимыми  только ему привидениями.

Питаясь объедками, Паисий зимой спокойно переносил морозы, стоя на коленях в снегу. Еще при жизни праведник прославился чудотворениями и прозорливостью. Скончался Христа ради юродивый Паисий в 1893 году.

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