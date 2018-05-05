Мы очень удивимся, когда умрем...

О том, как правильно помянуть усопших и провести день Радоницы проект «УНИАН-Религии» попросил рассказать игумена Валериана (Головченко), несущего служение в храме великомученицы Екатерины и в храме Свв. Новомучеников и Исповедников Русских на Лукьянсковском кладбище в Киеве.

КОГДА СОВЕРШАЕТСЯ ПОМИНОВЕНИЕ

На девятый день после Пасхи наступает Радоница – день особого поминовения усопших. Что происходит в этот день в Церкви и на кладбищах?

Поминовение усопших на кладбище согласно церковному уставу начинается со вторника Светлой седмицы. Однако на практике поминовение проходит и в воскресение, и в понедельник, поскольку люди хотят успеть посетить все могилы близких умерших. В особенности это характерно для крупных городов, где кладбищ несколько. Во многих населенных пунктах всего лишь одно кладбище, но во вторник большинство людей работают, и день поминовения усопших тоже переносят на первое воскресение после Пасхи – неделю о Фоме. Хотя поминки до вторника и противоречит богослужебному уставу, но подобная практика приемлема, исключительно снисходя к человеческой немощи.

На самом деле, большинству сограждан, которые приходят поминать на кладбище, богослужебный устав глубоко безразличен. К сожалению, они испытывают исключительно потребительское отношение к христианству. Увы, но для некоторых поминки зачастую сводятся лишь к тому, чтобы прийти на кладбище и устроить там банальную языческую тризну.

КОНФЕТЫ И КУЛИЧИ НА МОГИЛЕ - ДЛЯ НИЩИХ, А НЕ ДЛЯ ПОКОЙНИКОВ

Согласно традиции, на могилах принято оставлять продукты. Но зачастую люди не понимают смысла этого действия, либо просто совершая это не задумываясь «зачем и почему», либо, наполняя этот обычай совсем уж мракобесными толкованиями. Не для покойников мы оставляем на могилах еду! Покойник не встанет с могилы и не начнет есть конфетки и куличи. Оставленные на могилах продукты – для нищих, убогих, странников. В старину эти самые нищие имели еще хорошую привычку молиться за усопших, на чьей могиле для них оставляли продукты. Сейчас, увы, не так…

Двое цыган играют на барабане и аккордеоне, зарабатывая, таким образом, деньги в поминальный день на кладбище в Киеве. Фото УНИАН.

Эти продукты – поминальная жертва для неимущих. И было бы более толково не оставлять продукты на гробах для цыганского десанта, а отвезти их в больницу, в дом престарелых, в психоневрологический диспансер.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Поминовение – это, прежде всего, молитва, обращенная к Богу. Но зачастую все ограничивается лишь едой-питьем на могилке. А ведь практически на каждом кладбище сегодня есть действующие храмы. Увы, современным людям абсолютно безразлично посещение храма на кладбище. В крайнем случае, они заходят на одну-две минуты купить и поставить свечи. Если и записки подают, то редко задерживаются, чтобы вместе со священником и своими единоверцами всем миром помолиться о своих покойных сродниках. Практикующие православные христиане знают, что священник молится вместе с нами, а не вместо нас.

Если говорить о том, как это действительно нужно делать, если хочешь помолиться о своих предках, приди в храм на литургию, на панихиду, и помолись вместе со всеми.

«КАКОЙ-ТО БАТЮШКА ПОПЕЛ НАМ НА МОГИЛКЕ»

По благочестивому обычаю, многие люди приглашают священников отслужить краткую заупокойную службу непосредственно на могилке. Однако, это вовсе не должно исключать посещение храма. Ведь согласно православному учению, самым главным моментом поминовения усопших является именно коллективная молитва в храме. Это, прежде всего, евхаристическое поминовение на литургии и общая панихида.

В поминальные дни на кладбищах довольно часто можно встретить священнослужителей. Кладбищенские священники даже приглашают себе в помощь священнослужителей с других городских и сельских приходов – трудов хватит на всех.

К глубочайшему сожалению, у многих посетителей кладбищ существует чисто потребительское отношение даже к этому частному богослужению на могилке: «Мы позвали какого-то священника, он что-то там прочитал-пропел за столько-то гривен». То есть неизвестно кто совершил неизвестно что за известную сумму!

Этой духовной безграмотностью и равнодушием родственников к молитве и пользуются различные сомнительные личности. Увы, для ряженых в рясы бомжей и отдельных недобросовестных священнослужителей, Радоница превращается в банальный день «чеса», когда можно побегать от могилки к могилке, чтобы заработать.

И здесь дело вовсе не в «дележке денег» или «противостоянии патриархатов», как стало модно нынче утверждать. Ведь, наверно, нормально желать, чтобы на могиле ваших усопших родственников отслужил священнослужитель, законно принадлежащий к избранной вами конфессии, а не бомж в рясе.

Вы ведь когда «Скорую Помощь» вызываете, не хотите, чтобы к вам приехал народный артист в роли врача? Так же и здесь…

«Бомж в рясе»… Были такие случаи?

Да. Но на Лукьяновском кладбище мне, совместно с дирекцией кладбища отчасти удалось изжить наплыв рясоносных бомжей. Лично я в отношении их поступаю довольно простым способом – я фотографирую этих людей. Поверьте, законный священник не будет этого стесняться. А ряженые очень уж не любят такого фотоотчета о своей деятельности!

Я который год взываю к людям: если вы видите священника идущего по кладбищу и просите отслужить на могилке, попросите его представится, узнайте кто он и откуда. Настоящий священник представится всегда.

Если меня спрашивают, кто я и откуда – я представлюсь. Но если человек в рясе говорит: «Какая вам разница, кто я и откуда?», можете смело его «игнорировать» куда подальше. Если он стесняется своего служения, сана, своей церкви, ставится вопрос: какой он священник после этого?

Причина появления этих ряженых, как я уже говорил – наше собственное духовное безразличие. Нас порой больше волнует, сколько мы заплатим, чем кто, как, кому и о чем будет молиться. Вот и превратилась для многих Радоница в банальный пикник на природе. Правда, на гробах. Собирается многочисленная семья попить водки, поесть бутербродов, в кои-то веки увидеть друг друга и разъехаться по домам. Вот такое, увы, обывательско-потребительское отношение к поминовению усопших в эти дни, к православию, в большинстве случаев, не имеет никакого отношения...

КЛАДБИЩЕ – СВЯТОЕ МЕСТО

Для православного христианина кладбище - место молитвы и духовных размышлений. Вы служите на Лукьяновском кладбище, постоянная близость могил как-то изменяет сознание?

Да, мне по ночам снятся гробы и кости (шутит. – Авт.). На самом деле, кладбище – это святое место, место умиротворения. Про это даже бессмертный горец МакЛауд говорил! Это никоим образом не меняет мою психику, мое сознание. У меня нет приступов некрофилии – ни обычной, ни духовной.

Я служу на полузакрытом кладбище, где редко совершаются отпевания. Но за более чем двадцать лет своего служения я отпел уже достаточное количество людей, видел много смертей, достаточно скорби.

Для христианина, который верит в вечную жизнь, любая смерть не является чем-то фатальным и необратимым. Я верю во всеобщее воскресение. Кладбище, на котором я служу, наверное, еще более показательно, потому что на нем есть захоронения новомучеников, расстрельные ямы, где среди прочих лежат и те, кто пострадал за веру. Это место особого христианского почитания. Каждая христианская церковь в первые века строилась именно на мученическом гробу.

Фото было сделано на Лукьяновском кладбище. Из открытых источников.

ЛУКЬЯНОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ - ОСТРОВОК ПРИРОДЫ, СОЛОВЬИ ЗДЕСЬ ПОЮТ, ЧУТЬ ЛИ НЕ КРУГЛЫЙ ГОД

С эстетической точки зрения у служения на кладбище есть свои плюсы и минусы. Лукьяновское кладбище находится в центре города. Это – утопающий в зелени островок природы. И соловьи здесь поют, чуть ли не круглый год. Наше кладбище старое – ему около 150 лет и оно имеет статус музея-заповедника. Даже экскурсии есть! И работники кладбища действительно наводят порядок, занимаются благоустройством и реставрацией старинных надгробий. Сейчас вместо лиственных деревьев сажают ели, что дает меньше мусора.

Но существует и «народная традиция» - у нас же все нужно перегородить оградками, чтобы оттяпать как можно больше земли для других захоронений. И обязательно посадить какое-нибудь деревцо в изголовье, которое потом превращается в нечто большое, разрастается, выворачивая корнями памятники и ограды. Потом засыхает и «благополучно» падает на могилы, ломая их. Наши кладбища «с деревцом у могилы» зарастают очень быстро, это вам не европейская лужайка. Так что кладбищенским работникам даже на полузакрытом кладбище дел хватает.

Слово «радоница» происходит от слова «радость». Но какая же радость в смерти? Как следует относиться к смерти, поминая родных или думая о своей смерти?

Для того чтобы как-то относится к смерти, должен быть некий базис знаний. Человек относится к смерти в меру своей духовности и религиозного сознания. Я не знаю, как сейчас нашим читателям сказать о том, что нужно относиться к смерти по-христиански, если они ни разу в жизни не прочли Евангелие?

Да, это правда, большинство посетителей religions.unian.net невоцерковленные люди, и многие, вероятно, не знают Евангелие.

Для того чтобы слушать о высшей математике, человек должен как минимум знать арифметику. То есть вперед Новый Завет открыли и прочитали, а потом мы будем говорить о том, как человек должен относиться к смерти.

На каждом отпевании читается послание апостола Павла к Солунянам (1 Фес.4,13-17) в котором четко говорится о нашей вере в воскресение всех умерших, о нашей вере в ве-чну-ю (!) жизнь.

МЫ ОЧЕНЬ УДИВИМСЯ, КОГДА УМРЕМ

Редактора иногда говорят, что любой текст можно сократить до заголовка. Как бы вы сказали о смерти одним предложением?

Мы очень удивимся, когда умрем, этот мир гораздо больше. Мы даже не представляем, насколько огромен! И как одновременно прост и сложен этот мир. Мы видим только маленькую его часть, прибывая здесь.

Что будет с нами, когда мы умрем?

Я не знаю, я еще там не был. Знаю, что все не заканчивается, а только начинается ТАМ. Мы очень часто говорим о покойном «уснул вечным сном». Так вот, это мы пока спим! Он-то как раз уже проснулся. Когда мы умираем - ми просыпаемся. И мы ТУДА приходим с тем, чему научились в этой жизни. Мы ничего с собой не берем, кроме умения различать хорошее и плохое. Это то, чему мы должны научиться здесь. Нам вся жизнь для этого дана. Жизнь – это просто вступительный экзамен ТУДА. Какой будет наша вечность – этот вопрос решается здесь и сейчас, в наших повседневных поступках, нашими прожитыми днями.





НА СТРАШНЫЙ СУД ОТПРАВЯТСЯ ВСЕ: И ТЕ, КТО, КОГО РЫБЫ СЪЕЛИ, И ТЕ, КОГО ВЗРЫВОМ НА КУСКИ РАЗОРВАЛО

Каким должен быть памятник у усопшего православного? Многие говорят о важности того, чтобы на могиле стоял крест и стараются саму могилку не закрывать плитами, веря в то, что по всеобщем Воскресении каждый возьмет свой крест и отправится на Страшный суд.

На Страшный суд и на суд частный отправятся все: те, кто лежит на дне морском и кого рыбы съели; те, кого взрывом на куски разорвало; те, которые до сих пор с войны по лесам лежат – они все окажутся там. Без исключения.

Но существует христианский образ погребения. В римских катакомбах, где хоронили христиан, на могилах православных кресты не ставили. В пещерных монастырях останки усопшего просто замуровывали и рисовали крестик – можно и так. На Афоне хоронят на несколько лет, а потом выкапывают и складывают в костницы.

По православной традиции хорошо, когда у христианина на могиле стоит крест. Или крест хотя бы выбит на надгробной плите.

Фото было сделано на Лукьяновском кладбище. Из открытых источников.

МОГИЛА - ЭТО ПРОСТО МЕСТО, ГДЕ КОСТОЧКИ ЛЕЖАТ. НЕ НАДО ГОРОДИТЬ «МАВЗОЛЕИ».

По моему убеждению, место захоронения и памятник христианина должны быть надежными и скромными. Любую идею можно довести до абсурда, избегайте крайностей. Бывает, либо делают могилу-времянку, на скорую руку как-то слепили… Или начинают друг перед другом выпендриваться: при жизни не успели блеснуть мерседесами, квартирами и модными гаджетами, так начинают по смерти «мавзолеи» городить.

Но могила - это просто место, где косточки лежат. Да, мне бы хотелось, чтобы на моей могиле стоял крест. Но множество людей лежат в расстрельных рвах, и ничего – они святые.

Другой вопрос, что мы зачастую ставим крест на могилах родственников, увы, имевших к христианству на протяжении всей своей жизни, самое посредственное отношение. Они не ходили в церковь, их в церковь два раза принесли - крестить и отпеть.

КТО НЕ ХОЧЕТ ПРИЧАЩАТЬСЯ, ТОТ НЕ ПРАВОСЛАВНЫЙ – ВОТ И ВСЕ

Я нательный крест могу повесить на дереве - дерево от этого не станет христианином. Как человек прожил свою жизнь? Какие у него были взаимоотношения с Богом? Существует простой показатель: кто не хочет причащаться - тот не православный! Вот и все! Критерии определены очень просто – через Евхаристию.



Как следует провести день Радоницы человеку, который был крещен в православии, но не воцерковлен, в традициях не разбирается? Как такому человеку правильно помянуть усопших сродников?

Утром следует найти ближайший к дому храм, где будет совершаться литургия и панихида и пойти туда. Затем собраться с родными на кладбище. Да, может быть, накрыть скромную полянку. И поговорить не о том, кто с кем живет, кто с кем спит, кого с работы уволили, и о том, какая у нас власть, и какие у нас зарплаты. А вспомнить светлые лучшие моменты, связанные с теми людьми, которые ушли от нас. Помянуть их светлыми воспоминаниями, вспомнить, что хорошего они для нас сделали. Но, вспоминая, не перемывать лежащие в могиле кости. Вот так вот.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В понедельник вечером, Сразу после этого интервью игумен Валериан с несколькими прихожанами поехали за город на сельское кладбище. Помолиться на могиле своего прихожанина и друга, трагически погибшего несколько лет назад. Так уж повелось, что православные молятся друг о друге постоянно. И смерть – не преграда для этой молитвы.

Валентина Макаренко - для «УНИАН-Религии». Интервью записано 14 мая 2013 г.

Фото УНИАН.

