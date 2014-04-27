Сегодня православные верующие отмечают Антипасху

В воскресенье, 27 апреля, православные верующие отмечают Антипасху или окончание пасхальных праздников. Название «Антипасха» означает «вместо Пасхи», или «противоположный Пасхе» — это не противопоставление, а обращение к прошедшему празднику, повторение его на восьмой день после Пасхи.

У православных в этот день заканчивается Светлая седмица. В церкви служат последнюю литургию по пасхальному чину, после чего закрывают «Царские врата».

Также в этот день верующие вспоминают явление Христа апостолу Фоме, случившееся на восьмой день после Пасхи. До этого апостол не верил, что Христос воскрес. На уверения учеников о воскресении Христа он отвечает: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин. 20, 25). Только увидев Иисуса и ощупав его раны, он уверовал в воскресение Спасителя. Отсюда и пошло название Фомино воскресенье.

Также сегодня народный праздник – Красная горка. После длинной череды постов и церковных праздников снова можно венчаться. В этот день юноши и девушки устраивали гулянья, на которых знакомились и договаривались о свадьбах. Издревле в этот праздничный день неженатые парни предлагают руку и сердце своим избранницам.