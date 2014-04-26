Сегодня день памяти священномученика Артемона, пресвитера Лаодикийского (ІІІ–IV век)

Царство Небесное добывают не небрежные, не развращенные, но усердные искатели.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

Священномученик Артемон родился в христианской семье в Лаодикии Сирийской. За усердное отношение к богослужениям он был рукоположен в диакона, а спустя 28 лет стал священником. Когда язычники стали преследовать христиан, пресвитер Лаодикийский Артемон был уже старцем. Вместе со святителем этого города Сисинием он пробрался в капище богини Артемиды, где разбил и сжёг языческих идолов.

Тогда императорский военачальник Патрикий приказал бросить Артемона в котел со смолой, но два ангела в виде орлов схватили и бросили в смолу самого Патрикия. После этого по призыву Божьему святой Артемон отправился с проповедью Евангелия в Асию, где в 303 году погиб мученической смертью.

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