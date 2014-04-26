26 апреля - день памяти мученицы Фомаиды Египетской (V век)

Святая мученица Фомаида Египетская родилась в Александрии. С детства она любила читать Священное Писание и воспитывалась в любви к Богу. В 15 лет Фомаида вышла замуж за рыбака-христианина. Однако красота девушки бросилась в глаза свекру, и он пытался склонить ее к греху. Но святая была верна заповедям Божьим.

Разгневанный свёкор схватил меч и стал угрожать ей смертью. Но Фомаида твердо ответила: "Если ты даже рассечешь меня пополам, я не отступлю от заповеди Господней". В гневе свекор убил мученицу мечом. Но злодей тут же ослеп и не смог убежать. Вскоре он сознался в содеянном. Фомаида стала мученицей чистоты и помощницей в борьбе с плотской страстью.

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