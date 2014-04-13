Сегодня Вербное Воскресение, вход Господень в Иерусалим

Осанна! благословен Грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Такими возгласами жители Иерусалима приветствовали вхождение Иисуса Христа в город. Устилая Ему дорогу своей одеждой и пальмовыми ветвями, народ верил, что встречает долгожданного Мессию, освободителя израильтян от власти римского кесаря.

Сегодня православные христиане так же приветствуют друг друга с веточками пальмы или ивы в руках. А в храмах прославляют Христа, Царя неба и земли, Который шёл на Голгофу, чтобы победить там грех, преодолеть смерть и даровать нам вечную жизнь.

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