Православные отмечают Лазареву субботу

Сегодня православные вспоминают воскресшего по слову Христа Лазаря, эта суббота накануне Вербного воскресения и Страстной недели называется Лазоревой субботой. Лазареву субботу Церковь посвящает евангельскому событию воскрешения Лазаря.

Через неделю, 20 апреля - Пасха, Светлое Воскресение Христово. Но Воскресению Христа предшествует трагизм Страстной недели. Сегодняшняя Лазарева суббота и завтрашнее Вербное воскресенье - два особенных праздника Церкви, призванные оттенить смысл праздника Пасхи. Показать нам всю его глубину. В чем тут дело?

Главная идея Пасхи - радость Воскресения Иисуса Христа, радость Его победы над смертью. И готовя нас к событию Воскресения Христа, Церковь перед началом Страстной недели вспоминает евангельское событие воскрешения Иисусом умершего Лазаря. Обычно, пересказывая это событие, уточняют: "Четырехдневного Лазаря", - потому что воскрешение произошло тогда, когда Лазарь уже четыре дня пребывал в гробнице. А еще, читая о воскрешении четырёхдневного Лазаря, надо обратить внимание на то, что речь идёт именно о воскрешении, а не воскресении. Разница существенная: воскрешение Лазаря - это возвращение умершего, который "уже смердил", к жизни земной. Согласно церковному преданию, Лазарь, которого воскресил Иисус, по воскрешению прожил ещё 30 лет, но потом, как и все люди, умер - в сане епископа Китиона (о. Кипр). А вот Воскресение мертвых - это событие иного порядка.

Воскресение мертвых - это восстановление физических тел людей в новом состоянии, и произойти это должно при втором пришествии Иисуса Христа. По словам апостола Павла, воскресение мертвых произойдет "вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся во мгновенье ока" (1Кор. 15:52). И залогом этого грядущего воскресения мертвых является Воскресение Христа, Пасха. Своим крестным подвигом и смертью, а затем воскресением, Иисус Христос преобразил человеческое естество и открыл путь воскресения нам, людям. Иисус Христос победил смерть, и вот, как напоминание нам о том, что смерть не властна над Богочеловеком, что Он сильнее смерти, Церковь перед Страстной неделей устанавливает праздник, называемый "Лазарева суббота".

Сам факт воскрешения четырёхдневного Лазаря изложен евангелистом Иоанном. Причем описание события настолько психологически точно, все детали поведения участников произошедшего показаны так зримо, ярко и достоверно, что невольно начинаешь ощущать себя очевидцем этого чуда. Читая, ты чувствуешь боль сестёр умирающего Лазаря - Марфы и Марии. Вместе со всеми недоумеваешь: "Почему Господь, Всесильный, медлит? Лазарь болен! Лазарь вот-вот умрёт!" Понимаешь смущение и робость учеников Иисуса, предостерегающих: "Не ходи в Иудею (а Лазарь с сестрами жили там)! Тебя хотели там побить камнями, а Ты опять идешь туда? Ну, пожалуйста, хотя бы не иди туда днём - опасно!" Поражаешься готовности Фомы безоговорочно следовать за Христом, куда бы Тот не пошел - не зря тебя, Фома, прозвали "Близнец"! Восхищаешься: какая горячая вера живёт в Марфе! Но тут же, готов вместе с Марией, упрекая, воскликнуть: "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой!" Вера и неверие, надежда и страх обмануться в своих ожиданиях чуда - миг, и всё смешалось, и уже Марфа останавливает Иисуса: "Господи! Не надо открывать гробницу: ведь Лазарь четыре дня, как погребён, там смердит!" И всё-таки ученики слушаются Иисуса, и всё-таки они - веря и не веря одновременно! - отодвигают камень гробницы, и ты, вместе с ними потрясенно слышишь властный призыв Господа: "Лазарь, выходи!" Призыв, звучащий сквозь тысячелетия, призыв, услышанный в иных мирах. "Лазарь, выходи!" И безмолвная фигура, обвитая погребальными пеленами, на пороге пустого склепа. "Развяжите его, пусть идет…"

Есть ещё одна деталь, которая не меньше чуда воскрешения поражает всех, когда-либо читавших отрывок Евангелия от Иоанна. Это слёзы Христа. Из Евангелия мы знаем, что Лазарь был другом Иисуса. Но ведь Христос - Бог, Он знает, Он уверен, что сумеет воскресить уже умершего, Он ведь потому и медлит, говоря про болезнь Лазаря, что она "не к смерти, но к славе Божией, чтобы прославлен был через нее Сын Божий". Спаситель намеренно творит чудо воскрешения публично, прилюдно, не таясь. Тогда, когда чудо воскрешения сверхочевидно. Причём не думая, какой опасности Себя подвергает. И вот, зная, что Лазарь будет воскрешён, Иисус плачет! Бог плачет! Зная, что смерть Ему подвластна, Он плачет над умершим! Почему? А почему плачем мы? Когда мы плачем? Когда сострадаем другому! Бог плачет, потому что Он сострадает Своему другу Лазарю! Этот момент евангелия не менее важен, чем сам факт воскрешения! Ведь он объясняет, почему Бог Иисус Христос потом Сам принял Крестные Страдания и Смерть. Он сделал это из сострадания к нам, людям. Из любви.

Итак, Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи с 1 по 45. "[В то время] был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его своими волосами; ее брат Лазарь был болен. Послали сестры сказать Ему: "Господи! Вот, кого Ты любишь, болен". Услышав это, Иисус сказал: "Болезнь эта не к смерти, но к славе Божией, чтобы прославлен был через нее Сын Божий". Иисус любил Марфу и сестру ее и Лазаря. А когда услышал, что Лазарь болен, то остался Он два дня на том месте, где находился.

После этого Он говорит ученикам: "Пойдем снова в Иудею". Ученики сказали Ему: "Равви! Давно ли иудеи искали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?" Иисус отвечал: "Не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, не спотыкается, потому что видит свет мира сего; а кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в нем". Сказав это, говорит им потом: "Лазарь, друг наш, уснул; но Я иду разбудить его". Ученики Его сказали: "Господи! Если уснул, то выздоровеет". Иисус говорил о смерти его, а они думали, что Он говорит о простом сне. Тогда Иисус сказал им прямо: "Лазарь умер; и радуюсь за вас, что Меня не было там, дабы вы уверовали; но идем к нему". Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам: "Пойдем и мы умрем с Ним".

Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробнице. Вифания же была близ Иерусалима, стадиях в пятнадцати; и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в горе о брате их. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу Ему; Мария же сидела дома. Сказала тогда Марфа Иисусу: "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Но я и теперь знаю, что о чем бы Ты ни попросил Бога, даст Тебе Бог".

Иисус говорит ей: "Воскреснет брат твой". Говорит Ему Марфа: "Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день". Иисус сказал ей: "Я - воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли ты в это?" Она говорит Ему: "Да, Господи! Я верую, что Ты - Мессия (Христос), Сын Божий, в мир Приходящий". Сказав это, пошла и позвала Марию, сестру свою, сказав тайно: "Учитель здесь и зовет тебя". Она, как только услышала, встала поспешно и пошла к Нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Марфа. Тогда иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она идет к гробнице - плакать там. А Мария, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, пала к ногам Его и сказала Ему: "Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы мой брат".

Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею плачущих иудеев, Сам восскорбел духом и пришел в волнение, и сказал: "Где вы положили его?" Говорят Ему: "Господи! Иди и посмотри". Прослезился Иисус. Говорили тогда иудеи: "Смотри, как Он любил его". А некоторые из них сказали: "Не мог ли Он, открывший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер?"

Иисус же, снова возмущаясь в Себе, приходит к гробнице. Это была пещера, и камень закрывал ее. Иисус говорит: "Возьмите камень". Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: "Господи! Уже смердит; ибо четырехдневный уже". Иисус говорит ей: "Не сказал ли Я тебе, что, если уверуешь, увидишь славу Божию?" Тогда взяли камень, Иисус же поднял глаза ввысь и сказал: "Отче! Благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я знал, что Ты всегда услышишь Меня; но сказал это ради народа, стоящего кругом, чтобы поверили, что Ты послал Меня".

Сказав это, Он воззвал громким голосом: "Лазарь, выходи!"

И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: "Развяжите его, пусть идет". Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, чтó сотворил Иисус, уверовали в Него".

Такой необычный, удивительный праздник - праздник чуда воскрешения и праздник того, что в мир пришел Богочеловек отмечает сегодня Церковь.

Мария Городова, rg.ru