Православная церковь чтит память преподобного Василия Нового (Х век)

Бог святой соединяется лишь с человеком, который ищет святости и способен на деятельный подвиг.

Владимир Соловьёв

Преподобный Василий Новый прославился даром прозорливости и исцеления. В довольно юном возрасте праведник оставил мир и стал жить в безлюдном месте. Однажды его, заросшего, в лохмотьях, увидели придворные византийского императора, проезжавшие мимо него. Заподозрив недоброе, они схватили подвижника и доставили в город.

Правитель Самон стал допрашивать незнакомца, на что тот отвечал, что он пришелец на земле и путешественник. После тяжелых пыток Самон приказал утопить блаженного в море. Но два дельфина подхватили святого и вынесли на берег. Преподобный Василий скончался около 944-го года в возрасте ста десяти лет. Церковь называет его Новым, чтобы отличать от других подвижников, которые носили то же имя и жили до него.

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