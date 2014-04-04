4 апреля - день памяти преподобноисповедницы Софии (Гриневой) - настоятельницы Киево-Покровского монастыря

Во времена гонений прошлого века на Русскую Православную Церковь преподобноисповедницу Софию (Гринёву) трижды арестовывали и заключали в тюрьму. Несмотря на все испытания, она оказалась выше неправдивых обвинений, твёрже страданий и сильнее мук. Матушка приняла послушание настоятельницы Киево-Покровского женского монастыря и выполняла его в самые тяжелые времена его существования – с 1913-го по 23-й год.

Иноческие подвиги святой Софии увенчались бесстрашным исповеданием веры. Последний арест произошел в 37-ом году. Исповедница скончалась в окружении близких ей людей в селе Покров Московской области, не дожив полгода до открытия обители в Киеве в октябре 41-го. Через 48 лет София (Гринёва) была реабилитирована. А в 2012-ом году причислена к лику святых.

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