Православная церковь чтит память преподобного Исаакия Далматского (IV век)

В годы правления императора Валента, сторонника ереси Ария, начались массовые преследования православных. Узнав об этом, преподобный Исаакий покинул пустыню и пришел в Константинополь. В то время варвары-готы начали войну и захватили Фракию. Когда император Валент выходил с войском из столицы, преподобный Исаакий громко воскликнул: "Царь, отвори храмы православным, и Господь поможет тебе!".

Иссакий трижды обращался к императору, предупреждая, что иначе он будет наказан огнем. Но он не внял словами монаха. Готы победили в битве. Император с военачальниками спрятался в сарае, но варвары сожгли всех заживо. Новый император – Феодосий Великий – выполнил все наставления святого старца.

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