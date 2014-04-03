Православная церковь чтит память святителя Кирилла - епископа Катанского (I-II ст.)

Святитель Кирилл стал епископом города Катания, что на Сицилии, с благословения своего учителя - самого апостола Петра.

Епископ Катанский мудро управлял паствой и удостоился от Господа дара чудотворения.

Известно, что после его искренней молитвы вода в источнике потеряла свою горечь и стала питьевой.

Это чудо способствовало обращению в христианскую веру многих язычников.

Святитель дожил до глубокой старости и был с почестями похоронен в родном городе.

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