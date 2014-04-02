Сегодня день памяти мученицы Фотины, ее сыновей и сестер (І век)

Ныне радуемся при кончине преподобных; ведь качества скорбного изменились после Креста.

Святитель Василий Великий

Согласно преданию, Святая мученица Фотина была именно той самарянкой, с которой общался Христос у колодца ветхозаветного патриарха Иакова. Услышав слова истины из уст Самого Господа, она пронесла их через всю жизнь. В годы первых гонений на христиан святая Фотина добровольно появилась перед Нероном и исповедала свою веру.

После многих истязаний, которые не причинили ей вреда, святую привели в «Золотой дом» Нерона. Там она обратила в христианство дочь императора Домнину и 100 ее рабынь. Через три года, испытав новые муки и сдирание кожи, мученица Фотина была брошена в колодец, где и умерла. Случилось это в Риме в 66 году. Вместе с ней пострадали оба ее сына – Виктор и Иосия, пять сестер и мученица Домнина.

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