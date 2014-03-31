31 марта - день памяти мученика Эдуарда, короля Английского (Х век)

Люди убили его, но Бог возвеличил его: в жизни – земной король, а по смерти – небесный святой.

Англосаксонская хроника

Святой король-мученик Эдуард был сыном английского короля Эдгара Миролюбивого. Праведник унаследовал трон в 975 году, когда ему было лишь 13 лет. Юный король продолжал дело своего отца и постоянно помогал монастырям, защищая их от местных феодалов. Землевладельцы решили избавиться от такого правителя и обратились за помощью к его младшему брату Этельреду.

Святого Эдуарда убили 31 марта 979 года, когда он был в гостях у брата. Почитание короля-мученика началось сразу же после его смерти. А уже в 1008-ом году король Эдуард был официально причислен к лику святых. Долгое время мощи праведника считались утерянными. Но в 1981-ом году их нашёл археолог Вилсон-Клеридж и передал святыню Православной Церкви.

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