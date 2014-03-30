30 марта - день памяти преподобного Алексия, человека Божьего (V век)

Когда вселится в кого-то из людей Дух, тогда не прекратит он молитву: ибо сам Дух молится всегда.

Преподобный Исаак Сирин

Преподобный Алексий родился в знатной римской семье. Родители хотели, чтобы он женился на представительнице царской семьи. Но юноша не стремился к семейной жизни. Поэтому после бракосочетания тайно оставил родительский дом и отправился в город Эдеса. Там он раздал бедным свое имущество и посвятил жизнь молитве. Жил он на подаяние.

Обеспокоенные жена и родители преподобного Алексия отравили слуг в Едесу, но они не узнали его среди тех, кто просил милостыню. В дом отца святой вернулся под видом нищего. И только после праведной кончины Алексия родители узнали, что это их сын.

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