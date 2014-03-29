Сегодня день памяти апостола от 70-ти Аристовула (І век)
13:55, 29 марта 2014Праздники
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Святой апостол от семидесяти Аристовул
Святой апостол от семидесяти Аристовул родился на Кипре. Вместе со своим братом, апостолом Варнавой, он сопровождал апостола Павла в его странствиях.
Спустя некоторое время святой Павел поставил Аристовула епископом и отправил его в Британию – проповедовать Евангелия. Там Аристовул обратил ко Христу многих людей. Испытав гонения со стороны язычников, святой скончался в Британии в 1-ом веке.
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