29 марта - день памяти мученика Савина Египетского (ІІІ век)
13:54, 29 марта 2014Праздники
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Святой мученик Савин Египетский
Закон мученичества таков, чтобы, жалея гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно.
Святитель Григорий Богослов
Святой мученик Савин Египетский жил во времена римского императора Диоклетиана. С началом гонений на Церковь он вместе с другими христианами оставил город Гермополь, где был правителем. Люди императора долго искали Савина и его приверженцев. Однажды нищий, которому святой много помогал, давая милостыню, предал его и указал, где искать беглецов. Вместе с Савином схватили еще шестерых. В 287 году, после страшных истязаний, всех мучеников утопили в Ниле.
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