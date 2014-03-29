29 марта - день памяти мученика Савина Египетского (ІІІ век)

Закон мученичества таков, чтобы, жалея гонителей и немощных, не выходить на подвиг самовольно.

Святитель Григорий Богослов

Святой мученик Савин Египетский жил во времена римского императора Диоклетиана. С началом гонений на Церковь он вместе с другими христианами оставил город Гермополь, где был правителем. Люди императора долго искали Савина и его приверженцев. Однажды нищий, которому святой много помогал, давая милостыню, предал его и указал, где искать беглецов. Вместе с Савином схватили еще шестерых. В 287 году, после страшных истязаний, всех мучеников утопили в Ниле.

Глас