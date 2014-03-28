Сегодня день памяти священномученика Михаила Богословского (ХХ век)

Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?

Послание апостола Павла (Рим. 8:35)

Он сознательно избрал путь исповедничества и мученичества. Иначе трудно расценить решение Михаила Константиновича Богословского в 1921-ом году принять сан священника. Он спокойно мог продолжать работать на должности преподавателя в симферопольской мужской гимназии. Но понял, что в годы господства безбожной власти народ как никогда нуждается в духовной поддержке со стороны пастырей Церкви Христовой.

Местом служения отца Михаила стал Вознесенский собор в Бердянске. Батюшка неоднократно подвергался преследованиям. Последний арест был в 1938-ом году. Тяжелобольной, священномученик умер в концлагере. Ныне Церковь чтит его память.

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