27 марта - день памяти преподобного Венедикта Нурсийского (VI век)

Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу,… тот сбережет ее.

Евангелие от Луки (9:24)

Основатель западного монашеского ордена бенедиктинцев – преподобный Венедикт – родился в итальянском городе Нурсия в 480 году. В 14 лет родители отправили его на учебу в Рим. Однако впоследствии юноша решил посвятить себя Богу. Поселившись на горе Кассино, Венедикт учредил Монте-Кассинский монастырь, который долгое время был центром богословского образования в Западной Европе.

В этой обители преподобный написал устав, основанный на опыте жизни восточных пустынников. Он приписывал монахам абсолютное отречение от имущества, а также переписывание древних рукописей. При монастыре была создана большая библиотека. Впоследствии устав Венедикта был принят многими западными монастырями и до 1595 года выдержал более 100 изданий.

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