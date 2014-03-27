Сегодня день памяти благоверного князя Ростислава Мстиславовича (ХІІ век)

С его именем связан расцвет Смоленского княжества и Смоленской епархии. Благоверный князь Ростислав Мстиславович. Среди своих современников он выделялся государственной мудростью, справедливостью, безусловным послушанием старшим и глубоким почитанием Церкви. Ростислав стал носителем Русской Правды и русской праведности.

В 1125 году его отец, Киевский князь Мстислав, дал Ростиславу для княжения Смоленск. Более тридцати лет князь перестраивал свою вотчину. Возвёл там многочисленные храмы и монастыри. В 1159 году Ростислав на некоторое время стал великим князем Киевским. Затем снова вернулся в Смоленск, устранившись от участия в кровопролитном княжеском междоусобии. В 1167 году, возвращаясь из похода на Новгород, он скончался.

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