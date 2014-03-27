Православная Церковь празднует день Феодоровской-Костромской иконы Божией Матери

Всемилостивая Госпоже, Дево Богородице, Владычице, спаси страну нашу, и архиереи, и вся люди от всех бед.

Тропарь иконе

Феодоровская-Костромская икона Божьей Матери была написана святым евангелистом Лукой и близка по своей иконографии к Владимирскому образу Богоматери. Свое название икона получила от великого князя Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского, названного в крещении Феодором.

Восстановление памяти Феодоровской иконы и распространение ее почитания по всей России связано с завершением Смутного времени. В 1613 году именно этой чудотворной иконой из Костромского собора благословили при избрании на царство Михаила Романова. В память об этом историческом событии в этот день было установлено общее празднование чудотворного Феодоровского образа Божьей Матери.

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