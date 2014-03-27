27 марта - день памяти святителя Феогноста, митрополита Киевского (ХIV век)

Христос Церковь Свою искупил от неверных честною Своею кровью, поэтому и причт церковный свободен от всякого рабства и служения.

Святитель Феогност

Святитель Феогност, митрополит Киевский и Владимирский. Местом постоянного пребывания своей первосвятительской кафедры он сразу избрал Москву. Случилось это во времена правления князя Ивана Калиты. Святитель много ездил по Руси, посещая различные епархии. В 1342 году новый хан Золотой Орды Джанибек пытался обложить данью церковные доходы.

Отправившись в Орду для переговоров, митрополит Феогност испытал там немало издевательств, однако новым ярлыком добился подтверждения прежних льгот Русской Церкви. При Феогносте митрополит Петр был присоединен к лику святых. В 1471 году мощи святителя были обретены нетленными.

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