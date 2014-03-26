Православная Церковь празднует день памяти мучеников Терентия, Африкана и Публия (ІІІ век)

Мученики имели доброе расположение, Христос помогал им, поэтому они переносили боль.

Старец Паисий Святогорец

Умереть, исповедуя Христа, или поклониться идолам. Перед таким выбором стоял христианин африканской провинции Петрия. Это было в средине третьего века, во времена гонения на Церковь при римском императоре Декие. Испугавшись пыток, многие последователи Христа отрекались от Господа. Однако Церковь и ныне помнит имена тех, кто отдал свою жизнь за Христа и Евангелие. Среди них сегодня чтят святых мучеников Терентия, Африкана и Публия.

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