26 марта - день памяти мученика Савина Египетского (ІІІ век)

Ценнее всего в мире – знать Бога и понимать, хотя бы частично, волю Его.

Преподобный Силуан Афонский

Когда началось гонение на христиан, святой вместе с другими последователями Христа оставил город, не желая поклоняться языческим идолам. Власти долго и безрезультатно искали Савина и его сторонников. Но один нищий, которому Савин много помогал милостыней, предал его и указал, где искать беглецов. Вместе с Савином схватили еще шестерых. В 287-ом году после зверских истязаний мученика утопили в Ниле.

Глас