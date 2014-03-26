26 марта - день памяти мученика Савина Египетского (ІІІ век)
01:33, 26 марта 2014Праздники
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Мученик Савин Египетский
Ценнее всего в мире – знать Бога и понимать, хотя бы частично, волю Его.
Преподобный Силуан Афонский
Когда началось гонение на христиан, святой вместе с другими последователями Христа оставил город, не желая поклоняться языческим идолам. Власти долго и безрезультатно искали Савина и его сторонников. Но один нищий, которому Савин много помогал милостыней, предал его и указал, где искать беглецов. Вместе с Савином схватили еще шестерых. В 287-ом году после зверских истязаний мученика утопили в Ниле.
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