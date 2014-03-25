Римо-католики сегодня празднуют Благовещение

14:49, 25 марта 2014
Праздники
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Благовещение Пресвятой Богородицы

25 марта Римско-Католическая Церковь отмечает один из крупнейших праздников в литургическом году - Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник сегодня чествуют также православные "новостильные" (неогригорианськие) Церкви и греко-католики в диаспоре. 

В основе праздника - сообщение архангела Гавриила Деве Марии «благой вести» (отсюда и Благовещение) о рождении у нее божественного младенца, Спасителя рода человеческого.

Архангел Гавриил сказал Марии: «Радуйся, благодатная, Господь с тобой. Зачнешь во чреве, и родишь сына и наречешь его Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки и Царству Его не будет конца ...» Мария же сказала: «Как же это произойдет, когда я мужа не знаю». Ответил архангел: «Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего Укажет будущий тебя, поэтому и Святое наречется - Сын Божий. У Бога нет невозможного ... » И сказала Мария:« Я раба Господня, да будет мне по твоему слову".

В Назарете, на том месте, где Архангел Гавриил благовествовал Деве Марии, построен храм в память Благовещения Богородицы.

Празднование Благовещения установлено Церковью в IV в. после того, как самостоятельно начали отмечать Рождество Христово. Дату Благовещения установили, отсчитав 9 месяцев от Рождества. Кроме того, святые отцы Церкви объясняют дату Благовещения еще и тем, что Бог сотворил человека в день 25 марта.

Крайние сроки, с которыми совпадает Благовещение, - четверг 3-й недели Великого поста и среда Пасхальной недели (по Юлианскому календарю). Согласно значению этого дня церковное празднование Благовещения не отменяется, даже если праздник приходится на Пасху. Относительно поста, то ради Благовещения он ослабляется.

РиСУ

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