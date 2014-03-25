Сегодня день памяти преподобного Симеона Нового Богослова (ХІ век)

Всех уверяя искати, юже погубиша, благодать Духа, Егоже прилежно моли даровати нам велию милость.

Тропарь святому

Отец готовил Симеона к придворной карьере, но, достигнув 25 лет, он убежал из дому и удалился в Студийский монастырь. Главным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее коротком виде: "Господи, помилуй!". Он постоянно искал уединения. Даже на литургии стоял отдельно от братии. Часто оставался один на ночь в церкви.

Приблизительно в 980 году преподобный Симеон был поставлен игуменом монастыря святого Маманта и пробыл в этом сане 25 лет. В обители он создал свои богословские труды, изложил учение о новом человеке и "обожествлении плоти", стремясь заменить учение о "умертвлении плоти". За это он получил имя «Новый Богослов». Но многие наставления святого были для его современников непонятным и чужды. Почил святой старец в 1021 году.

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