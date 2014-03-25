Православная Церковь празднует день Лиддской иконы Божией Матери
13:08, 25 марта 2014Праздники
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Лиддская икона Божией Матери
Лиддская икона Божьей Матери является нерукотворным образом. Согласно преданию, она явилась в городе Лидда, где апостолы Петр и Иоанн с благословения Девы Марии учредили христианскую общину. Однажды во время молитвы верующие увидели на столбе храма изображение Богородицы с Младенцем на левой руке.
В период правления императора Юлиана Отступника образ пытались уничтожить, но каменщики не смогли повредить его. Вскоре Лидда стала местом паломничества христиан. Сам чудотворный образ принадлежит к иконописному типу Одигитрия. Его характерной чертой является то, что Дева Мария прикрывает Своей кистью руку Иисуса, Своего Сына и Бога.
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