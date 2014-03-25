25 марта - день памяти святителя Григория Двоеслова, папы Римского (VI-VIІ век)

Евангельски шествовати изволил еси. Отонудуже у Христа возмездие трудов приял еси, всеблаженне.

Тропарь святому

Автор чина Литургии Преждеосвященных Даров – святитель Григорий Двоеслов. После появления его книги "Беседы, или диалоги, о жизни и чудесах итальянских отцов" его стали называть "Двоесловом" – человеком, ведущим диалог, или собеседником. Григорий родился около 540 года в Риме. Получив блестящее образование, он достиг высоких государственных должностей, однако не переставал стремиться к монашеству.

Со временем он учредил монастырь и, променяв свои роскошные комнаты на тесную келью, принял монашеский постриг. Став римским первосвятителем, Григорий мудро управлял Церковью. 13 лет он неустанно проповедовал Слово Божье, отличаясь великой любовью к бедным, за что при жизни сподобился видеть Самого Христа.

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