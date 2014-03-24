Церковь чтит память Священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним

Священномученики Пионий и Лин, пресвитеры Смирнские, святые мученицы Савина и Македония и святой мученик Асклипиад пострадали во время гонения на христиан в царствование Декия (249–251) в Смирне, знаменитом в древности торговом городе, расположенном на восточном берегу Эгейского моря. Смирнская Церковь была основана святым апостолом Иоанном Богословом (память 8 мая и 26 сентября) и прославилась стойкостью исповедников веры Христовой.

Приуготовляя себя к страданиям, уже узнав о начале гонения, святой Пионий с Савиной и Асклипиадом пребывали в строгом посте и сугубой молитве. Святой Пионий взял три сплетенные вериги и возложил их на себя и своих товарищей.

Святые мученики были схвачены гонителями 23 февраля, в день памяти святого священномученика Поликарпа, епископа Смирнского († 167) – праздничный для всех смирнских христиан. После краткого допроса святых исповедников отвели в тюрьму. В темнице святой Пионий с товарищами встретили пресвитера соборной церкви Смирны Лина и женщину по имени Македония из села Карины, также заключенных в узы за исповедание Имени Господа.

Многие верующие посещали святых исповедников в темнице, принося им кто что мог, но святые раздавали все тюремным сторожам. Приходили к святому Пионию и те, кто прежде были христианами, но из-за страха перед мучениями согласились принести жертвы идолам, и просили молитв.

Горько плакал святой Пионий о малодушных и увещевал их: «Не отчаивайтесь, братья, хотя вы и сделали тяжелый грех, но покайтесь истинно и обратитесь опять всем сердцем ко Христу». После многих истязаний 11 марта 250 года святого мученика распяли на кресте. Крест обложили дровами и зажгли. Когда костер догорел, все увидели тело святого совершенно невредимым; даже волосы на его голове не сгорели. Лицо его было светло, сияло Божественной благодатью.

Правмир