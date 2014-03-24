Православная церковь празднует день памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского (XV век)

Уже в пятнадцатилетнем возрасте он избрал для себя монашеский путь. Святой Евфимий принял постриг в Вяжицкой обители святителя Николая Чудотворца близ Новгорода. О высокой подвижнической жизни святого стало известно Новгородскому архиепископу Симеону. Он пригласил Евфимия на должность эконома при архиерейском доме.

После смерти архиепископа – нёс послушание в Хутинском монастыре, был игуменом обители Рождества Пресвятой Богородицы на Лисьей горе. В 1429-ом году святому Евфимию доверили возглавить Новгородскую кафедру. За почти три десятилетия архипастырского служения владыка Евфимий построил и возобновил много храмов по всей епархии, оставив после себя добрую память.

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