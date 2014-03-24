Сегодня день памяти святителя Софрония, патриарха Иерусалимского (VII век)

Святой Софроний с юных лет отличался благочестием и любовью к наукам. Не зря его называли Премудрым. Но праведник пытался искать высшую мудрость в монастырях, в беседах с отцами-пустынниками. Вместе со своим духовным наставником святым Иоанном Мосхом он составил сборник житий и сказаний святых подвижников “Лимонар, или Луг духовный”.

Всю жизнь святитель Софроний ревностно защищал Православную веру от влияния еретиков. Он является автором нескольких сотен богословских трудов и проницательных молитв. В 634-ом году Софроний был избран Иерусалимским патриархом. После взятия Иерусалима войсками халифа Омара святитель был вынужден жить в изгнании, где и умер, переживая за поруганные христианские святыни.

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