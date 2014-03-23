24 марта - день памяти преподобного Алексия Голосеевского

Православные христиане 24 марта празднуют день памяти преподобного Алексия Голосеевского. Как сообщил УНИАН наместник Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря Киева (Голосеевская пустынь) архимандрит Исаакий (Андроник), в этот день обитель отмечает престольный праздник.

Преподобный Алексей отошел ко Господу 11 марта 1917 года. Его погребли у восточной стены храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник».

"С первых дней его могилка стала почитаться верующими людьми. Могилка старца уцелела и в годы гонений на Церковь. И когда матушка Алипия (особо почитаемая подвижница Голосеево. - УНИАН) принимала здесь людей, она отправляла их на могилу к преподобному Алексию как к святому. Не смотря на то, что он тогда еще не был канонизован, она говорила: «Идите на кладбище, там лежит святой», - рассказал отец Исаакий.

Прпеподобный Алексий Голосеевский родился 14 апреля 1840 года, в первый день Пасхи, в многодетной дворянской семье. Мальчик родился немым.

Семье Шепелевых покровительствовал Киевский митрополит Филарет (Амфитеатров). На Пасху 1853 года он благословил матери прийти с сыном на вечернюю службу в его домовую церковь. На третье приветствие владыки «Христос воскресе!» ребенок ответил: «Воистину воскресе!».

После исцеления мальчик был отдан на воспитание в Киево-Печерскую Лавру. К этому времени он остался сиротой. Все заботы о его воспитании владыка Филарет взял на себя. Послушник получил прекрасное духовное и светское образование. Его духовник – прпеподобный Парфений Киевский – учил отрока молитве и приучал к нестяжательности.

В 1872 году Владимира постригли в монашество с именем Алексий.

В Киево-Печерской Лавре отец Алексий прожил более 38 лет, но вынужден был ее покинуть.

В Голосеевой пустыни преподобный Алексий прожил в уединении более 20 лет, неся послушание духовника и ризничего. В пустыни наступил расцвет его старческой деятельности. Господь удостоил его дара прозорливости. После исповеди у батюшки люди перерождались, обретали смысл жизни. Среди духовных чад старца были Киевские митрополиты и наместники монастырей, монашествующие и миряне, дворяне и интеллигенты, студенты и крестьяне.

В 1896 году состоялось открытие мощей и прославление святителя Феодосия Черниговского. Голосеевский духовник был приглашен для участия в торжествах как человек, опытный в обращении с мощами. При переоблачении мощей святителя Феодосия батюшка Алексий удостоился видения угодника Божия, который заповедал ему поминать своих родителей. Когда же старец возразил: «Святитель! Ты же сам прославлен!», святой Феодосий ответил: «Поминай на проскомидии, она выше моей молитвы!»

Преподобный Алексий совершал проскомидию несколько часов, чтобы иметь возможность вынуть частички за всех своих духовных чад, благодетелей и за тех людей, которые просили его святых молитв.

Преподобный Алексий принимал людей даже будучи больным. Он говорил: «Я бы мог уйти от этой суеты в богадельню и там совершенно успокоиться, но не могу я бросить страждущих, приходящих ко мне за помощью».

За день до кончины старец раздал имущество духовным чадам и отошел ко Господу.

Алексий Голосеевский был прославлен в лике святых в 1993 году, состоялось обретение его мощей, которые открыты для поклонения в Голосеевском монастыре.