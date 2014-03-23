Сегодня день памяти мучеников Кодрата, Киприана, Дионисия, Ники, Галины (ІІІ век)

Мученичество – плод истинного богопознания.

Святитель Игнатий (Брянчанинов)

В 3-ем веке благочестивая христианка Руфина, спасаясь от гонений в безводной пустыне, родила там мальчика по имени Кодрат. Мать вскоре погибла. Но ребенок, Промыслом Божьим, выжил. Он был чудесным образом выкормлен: на него спускалась туча, питавшая его сладкой росой. Когда Кодрат вырос, он научился лечить людей и делал это, призывая имя Господне. Для молитвы он удалялся в пустыню или горы, а в город приходил, чтобы лечить людей. Во времена правления императора Декия началось гонение на христиан. Но ни Кодрат, ни его друзья, Киприан и Дионисий, не отреклись от Христа. После долгих пыток их казнили. В тот же день были утоплены в море христианки Ника и Галина.

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