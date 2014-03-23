23 марта день памяти мученика Кодрата Никомидийского (III век)

Я с младенчества признаю одного только Бога – Христа и другого не знаю.

Мученик Кодрат Никомидийский

Мученик Кодрат пострадал за Христа во времена императора Декия. Когда в Никомидию прибыл проконсул Перений, Кодрат добровольно исповедовал себя христианином. Впоследствии его отдали на пытки. Мученика положили спиной на мелкие гвозди и притиснули огромным камнем. Но Кодрат был непреклонен. Однажды, во время истязаний, святого озарило светлое облако, а язычники оказались в полной темноте. В наступившей тишине было слышно только тихое пение ангелов, воспевавших Бога. Но это не остановило проконсула. Кодрата бросили на раскаленную решетку. Перекрестившись, он опустился на раскаленное ложе. Полежав на нем, как на мягкой постели, мученик встал невредимым. Тогда в бессильной злобе Перений велел засечь Кодрата мечом.

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