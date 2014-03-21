Православная Церковь празднует день памяти преподобного Феофилакта

Таяся, пожил еси, прехвальне, но Христос тя показа, яко светило на свещнице мысленнем, и скрижали ти вручи учений духовных.

Тропарь преподобному

Преподобный Феофилакт жил в 8-ом веке. После смерти императора-иконоборца Льва Четвертого Хазара на престол взошел Константин Шестой. Был созван Седьмой Вселенский Собор, осудивший ересь иконоборцев. Для христиан наступили мирные времена. После нескольких лет пребывания в монастыре Феофилакт принял епископский сан с назначением на Никомидийскую кафедру.

В 813-м году императорский трон снова занял иконоборец – Лев Пятый Армянин. Святой Феофилакт был на переговорах императора с патриархом. Он сурово разоблачал еретиков, а Льву предсказал в ближайшем времени смерть. За столь смелое пророчество епископа отправили в ссылку, где он пробыл 30 лет и затем скончался. В 847 году святые мощи епископа Феофилакта были перенесены в Никомидию.

Глас