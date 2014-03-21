21 марта - Курской-Коренной иконы Божьей Матери «Знамение»

Дева Мария есть райский цвет, расцветший на древе всего человечества.

Протоиерей Сергий Булгаков

Образ Богородицы «Знамение» берет начало своего существования в четвертом веке. Многочисленные списки этой иконы известны во всем мире. Их названия происходят от мест чудесного явления. Один из них – Курско-Коренная икона Божьей Матери „Знамение”.

В тринадцатом веке, когда Курск лежал в руинах после нашествия Батыя, на окраине города охотник заметил икону. Она лежала у самого корня дерева. Подняв ее, мужчина увидел, что это образ «Знамение». Отсюда и происходит название иконы – Курская-Коренная. Особую помощь Божья Матерь через эту чудотворную икону оказывала в такие важные моменты в истории России, как смута начала 17-го века, война против Наполеона и Великая Отечественная война.

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