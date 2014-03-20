Православная Церковь празднует день памяти священномучеников Херсонеских (IV век)

Миссионерство состоит не в том, чтобы обращать людей в ту или иную веру, а в том, чтобы людям открыть путь к Богу.

Митрополит Антоний Сурожский

Херсонес Таврический. Это город в Северном Причерноморье уже в первые века после Рождества Христова стал центром проповеди христианства. В 4-ом веке особым усердием в проповеди Евангелия прославились здесь семь епископов: Василий, Ефрем, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон.

Первые двое прибыли в Херсонес еще во времена императора Диоклетиана. Вскоре они приняли мученическую кончину от рук местных язычников. Вскоре такая же участь постигла и троих следующих проповедников. Святители Еферий и Капитон также, не жалея своей жизни, несли слово Божье на Таврической земле уже во времена равноапостольного императора Константина. В этот день Церковь прославляет всех упомянутых святителей.

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