Православная Церковь празднует перенесение мощей святителя Луки (Войно-Ясенецкого)

Всегда помните наставников ваших и,

несмотря на кончину их жизни, подражайте вере их

Послание апостола Павла

20 марта 1996 года в присутствии большого количества православного люда состоялось торжественное перенесение честных останков святителя из симферопольского кладбища, возле храма Всех Святых, в кафедральный Свято-Троицкий собор. Святитель возвращался в свой собор, где служил и проповедовал пятнадцать лет. Сама природа оказалась созвучной духовной радости, которая переполняла сердца верующих. После холодных и пасмурных дней засияло солнце, рассеялись облака. Так после всех лишений и гонений, которые претерпел Владыка, открылась правда Божьей славы.

Имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) почитается во всем мире. Целитель души и тела, он оставил вечную память о себе в сердцах людей. Соединив в себе два взаимоисключающих начала - идеалистическое и материалистическое, он превратил их несовместимость в гармонию добра и света.

Жизнь Владыки была полностью посвящена служению Богу и ближнему. Церковная история знает совсем немного примеров такого сугубого подвига - святой великомученик и целитель Пантелеймон, святые безсребреники и чудотворцы Косьма и Дамиан... Но святитель Лука жил и трудился в наше время, когда является очевидным духовное обнищание общества, когда в глазах многих обесценено сокровенное - вера, надежда, любовь. Во всех делах его поддерживала глубокая и искренняя вера, через него передавалась и больным, жаждавшим исцеления. Его медицинские труды получили широкое признание, его проповеди и богословские трактаты распространялись среди паствы, перепечатывались, переписывались от руки и хранились, как драгоценное сокровище.

Сегодня, когда Церковь причислила архиепископа Луку к лику святых, имя этого выдающегося святителя и хирурга уважают во всем православном мире.

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