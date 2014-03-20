20 марта - празднование иконы Божией Матери «Споручница грешных»

Радуйся, грешным Споручнице, всегда о нас руце Свои в поручение Богу приносящая. Акафист Божией Матери

Икона Божией Матери "Споручница грешных" названа так по надписи, сохранившейся на иконе: "Аз Споручница грешных к Моему Сыну...".

На иконе Богоматерь изображена с Младенцем на левой руке, Который обеими руками Своими держит Ее правую руку. Главы Богоматери и Младенца увенчаны коронами.

Этот образ Пресвятой Богородицы известен на Руси еще с первой половины 17-го века. Его появление в Свято-Троицком Корецком монастыре связывают с именем Самуила Корецкого, благотворителя этой обители. Икону князь Самуил привез в украинские земли из Константинополя.

Еще один образ с таким же названием – «Споручница грешных» – прославился в средине 19-го века в Николаевском Одрином монастыре Орловской губернии. Многие больные получали там исцеление, молитвенно обращаясь к Божьей Матери. Список из этой иконы вскоре прославился в Москве. Он находился в храме святителя Николая в Хамовниках. Сегодня Церковь прославляет все перечисленные иконы Пресвятой Девы.

Прочесть АКАФИСТ

Тропарь, глас 4

Умолкает ныне всякое уныние и страх отчаяния исчезает, грешницы в скорби сердца обретают утешение и Небесною любовию озаряются светло: днесь бо Матерь Божия простирает нам спасающую руку и от Пречистаго образа Своею вещает, глаголя: Аз Споручница грешных к Моему Сыну, Сей дал Мне за них руце слышати Мя выну. Тем же, людие, обремененнии грехи многими, припадите к подножию иконы Ея, со слезами вопиющие: Заступнице мира, грешным Споручнице, умоли Матерними Твоими молитвами Избавителя всех, да Божественным всепрощением покрывает грехи наша и светлыя двери райския отверзет нам, Ты бо еси предстательство и спасение рода христианскаго.

Кондак, глас 1

Честное Жилище бывши неизреченнаго естества Божественнаго выше слова и паче ума и грешным еси Споручница, подаваеши благодать и исцеления, яко Мати всех Царствующаго, моли Сына Твоего получити нам милость в день судный.ВеличаниеВеличаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем, с верою притекающим.

Молитвa

О, Владычица Преблагословенная, Защитнице рода христианскаго, прибежище и спасение притекающих к Тебе! Вем, воистину вем, яко зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия, но имам многие образы прежде мене прогневавших Его благоутробие: мытари, блудницы и прочия грешники, имже дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповедания. Тыя убо образы помилованных очесем грешныя души моея представляя и на толикое Божие милосердие, онех преемшее, взирая, дерзну и аз, грешный, прибегнут с покаянием ко Твоему благоутробию. О, Всемилостивая Владычице, да подаси ми руку помощи и испросиши у Сына Твоего и Бога матерними и святейшими Твоими молитвами тяжким моим грехом прощение. Верую и исповедую, яко Той, Егоже родила еси, Сын Твой, есть воистинну Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй комуждо по делом его. Верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и неперестающую к Богу Ходатаицу, зело любящую род христианский, и Споручницу покаяния. Воистину бо несть человеком иныя помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже, уповая на Тя, постыдеся когда и, Тобою умоляя Бога, никтоже оставлен бысть. Того ради молю Твою неисчетную благость: отверзи двери милосердия Твоего мне, заблудшему и падшему в темение глубины, не возгнушайся мене, сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене, окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет, но умоли о мне рожденнаго от Тебе милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея; яко да и аз со всеми, получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и в нескончаемом веце. Аминь.