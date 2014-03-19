Сегодня день памяти преподобного Иова Анзерского (ХVIII век)

Никогда не скорбите, не малодушествуйте, но всегда уповайте на Бога.

Преподобного Иова Анзерского

Преподобный Иов Анзерский, Соловецкий чудотворец, в миру Иоанн, родился в 1635 году в Москве. Свое служение он начинал как приходской священник. В нём жила удивительная любовь к людям, он всегда искал возможность сделать ближнему добро. Слава об Иове дошла до самого Петра I. Впоследствии преподобный был избран духовником царя.

В 1701 году, по доносу, праведник был сослан на Соловки и пострижен в монашество. Убедившись, что старец был безвинно оклеветан, царь хотел вернуть его к себе, но тот отказался. В 1710 году Иов принял схиму с именем Иисус. Вскоре он сподобился явления Божьей Матери, а затем учредил Голгофо-Розпятский скит, в котором продолжил свой подвиг. Скончался святой, как и предсказывал, в воскресный день, 19 марта 1720 года.

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