Православная Церковь празднует день Ченстоховской иконы Божьей Матери

Чудо осуществляет не дерево или металл, из которого сделана икона, а сила Божья, которая находится с иконой.

Протоиерей Григорий Дьяченко

Согласно легенде, чудотворная икона Божьей Матери Ченстоховская была написана в Иерусалиме святым апостолом и евангелистом Лукой. В 326 году святая царица Елена перенесла этот образ в Константинополь. Оттуда русский князь Лев – основатель Львова – перевез его в Белзкий замок.

Когда татары взяли в осаду Белз, чудотворную икону поставили на городской стене. Мрак, окутавший тогда татарское войско, заставил их прекратить осаду замка и отойти от него. В 1382 году Ченстоховскую икону перенесли из замка на Ясную гору, учредив там монастырь. Почти через пять веков список с чудотворной иконы в ценном окладе появился в России и был поставлен в Свято-Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Глас