19 марта - обретение Честного Креста в Иерусалиме

Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое воскресение Твое поем и славим.

Стихира Пасхи

В 326-ом году святая равноапостольная царица Елена отправилась в Иерусалим. Она хотела найти крест, на котором был распят Иисус. По прибытии выяснилось, что Крест Господень находится в земле, на месте языческого храма Венеры. Разрушив храм, под ним нашли три креста и рядом – дощечку с надписью: «Иисус Назарянин, Царь Иудейский».

Чтобы узнать, на каком кресте был распят Христос, стали поочередно возлагать их на умершего, которого как раз проносили мимо. Когда положили третий крест, покойник воскрес. Елена отдала Животворящий Крест на хранение патриарху, а часть его взяла с собой. Раздав в Иерусалиме щедрую милостыню и устроив обеды для бедных, которым она лично прислуживала, царица вернулась в Константинополь.

Глас