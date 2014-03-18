Православная церковь празднует день иконы Божьей Матери «Воспитание»

Воспитай, Владычице, чада моя достойна Небеснаго Царствия и наследники вечных благ сотвори я.

Акафист иконе

Этот образ Божьей Матери является списком из древнего византийского аналога. В России икона называется «Воспитание». Ведь молиться к ней приходили в надежде получить от Богородицы помощь в воспитании детей. Богоматерь изображена с Богомладенцем Иисусом, сидящем на Ее левой руке.

Образ, прославившийся в России своей чудодейственной силой, находился в Москве в соборе в честь Казанской иконы Божьей Матери. Ныне там имеется список с этой иконы. Сегодня Православная Церковь чтит образ, именуемый «Воспитание».

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