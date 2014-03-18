18 марта - день памяти преподобного Марка Египетского (V век)

Подвиги не есть чем-то отдельным от заповедей. Они являются заповедями.

Преподобный Марк Подвижник

Он был одним из самых известных отцов-пустынников египетских. Преподобный Марк Подвижник жил в Нитрийской пустыне, что в Нижнем Египте. С 5-го века до наших дней дошло очень мало свидетельств о жизни этого праведника. Известно, что он с юных лет увлекался чтением Священного Писания. Епископ Еленопольский Палладий в своем сборнике о житии святых подвижников „Лавсаик” говорит о том, что преподобный Марк знал наизусть всю Библию. Он и сам написал немало поучительных произведений. Некоторые из них дошли до наших дней. Мысли в его духоносных писаниях кажутся, на первый взгляд, простыми, но за ними стоит огромный аскетический опыт. А суть подвижничества святой Марк видел в простом исполнении заповедей Божьих.

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