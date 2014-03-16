Сегодня день памяти благоверного князя Даниила Московского (ХІV век)

Лучами света твоего озаряя град твой и обитель твою, людем православным поборник еси.

Тропарь святому

В 1272 году четвертый сын благоверного князя Александра Невского Даниил получил в своё правление небольшое Московское княжество. За время своего княжения он никогда не пытался захватить чужие земли или завладеть собственностью других князей. В 1302 году Даниил мирным путем присоединил к Москве Переяславль-Залеское княжество, положив начало объединению русских земель в единое крепкое, могучее государство.

Первый монастырь в Москве князь Даниил учредил в честь своего покровителя, преподобного Даниила Столпника. На 42-ом году жизни праведник принял монашеский постриг и вскоре мирно отошел к Господу. Почти через 350 лет чудотворные мощи благоверного князя Даниила Московского были обретены нетленными.

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