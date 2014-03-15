Православная Церковь празднует день иконы Божьей Матери "Державная"

Радуйся, Мати Божия Державная, Заступнице усердная рода христианскаго.

Акафист иконе

Икона Божьей Матери „Державная”. Ее явление произошло 15-го марта 1917-го года в селе Коломенское близ Москвы. Именно в этот день российский император Николай Второй отрекся от царского престола. Это событие было воспринято как свидетельство передачи верховной власти и заступничества за Русь самой Царице Небесной. Недаром Богородица изображена на иконе с символами царской власти – скипетром и державой. Этот образ Божьей Матери сразу же стал особенно почитаем. Однако впоследствии он попал в хранилище Исторического музея Москвы. Лишь в 1990-ом году, с благословения Святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия II, икона Божьей Матери „ Державная ” вновь вернулась в подмосковное село Коломенское.

Глас