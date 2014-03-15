15 марта - день памяти мученицы Евфалии (ІІІ век)

Если вы соединитесь с Христом, то не будете бояться ни дьявола, ни мук.

Старец Паисий Святогорец

«Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, а меч...». Эти слова, сказанные Христом 2 тысячи лет тому назад, не раз исполнялись в истории человечества. Один из примеров – жизнь святой мученицы Евфалии. Она жила вместе с матерью и братом в городе Леонтины на острове Сицилия в средине 3-го века. Мать Евфалии долго болела.

Однажды во сне ей явились мученики Алфий, Филадельф и Киприан и сказали, что она выздоровеет, если поверит во Христа. Мать действительно исцелилась, приняв крещение. Затем крестилась и дочь. Однако брат Евфалии, язычник Сирмиан, узнав о крещении своих родных, страшно разгневался. Матери удалось бежать, а Евфалия исповедовала себя перед ним христианкой и приняла мученическую смерть.

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